IPL इतिहास में RCB के लिए इन गेंदबाजों ने लिए हैं 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए गेंदबाजों ने कई बार मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए हैं, लेकिन 5 विकेट लेना इस प्रारूप में सबसे खास उपलब्धियों में से एक माना जाता है। कम ओवर के इस खेल में जहां बल्लेबाज हावी रहते हैं, वहां किसी गेंदबाज का 5 विकेट लेना उसकी काबिलियत और नियंत्रण को दिखाता है। ऐसे में आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने RCB के लिए यह कारनामा किया है।

#1 अनिल कुंबले (5/5, IPL 2009) IPL में RCB के लिए पहली बार 5 विकेट हॉल अनिल कुंबले ने लिया था। उन्होंने IPL 2009 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ 3.1 ओवर में 1 मेडन के साथ 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 1.57 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 133/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में कुंबले की घातक गेंदबाजी के सामने RR 15.1 ओवर में 58 रन पर ऑलआउट हुई थी। RCB को 75 रन से जीत मिली।

#2 जयदेव उनादकट (5/25, IPL 2013) दूसरे स्थान पर जयदेव उनादकट हैं। इस तेज गेंदबाज ने IPL 2013 में RCB के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 5 विकेट हॉल लिए थे। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की थी और 25 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी रेट 6.25 की रही थी। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 183/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC 179/7 का स्कोर बना पाई थी। RCB को मैच में 4 रन से शानदार जीत मिली थी।

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#3 हर्षल पटेल (5/27, IPL 2021) हर्षल पटेल इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2021 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 4 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 6.75 की रही थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए MI 159/9 का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में RCB ने 8 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल किया था। हर्षल को उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण प्लेयर ऑफ द मैच घोषिक किया गया था।

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