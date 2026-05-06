IPL के इतिहास में इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं सबसे तेज 100 विकेट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में कई शानदार गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड खास मायने रखता है। यह आंकड़ा न सिर्फ खिलाड़ी की निरंतरता को दर्शाता है, बल्कि बड़े मंच पर उसके प्रभाव को भी दिखाता है। कुछ गेंदबाजों ने बेहद कम मैचों में यह उपलब्धि हासिल कर सभी को चौंकाया है। आइए उन गेंदबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने IPL में सबसे तेज 100 विकेट अपने नाम किए हैं।

#1 कगिसो रबाडा (64 मैच) इस सूची में पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस (GT) के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हैं। उन्होंने IPL 2023 में अपने 64वें मुकाबलों के दौरान 100 विकेट पूरे कर लिए थे। उस समय ये खिलाड़ी पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम का हिस्सा था। रबाडा ने GT के खिलाफ 4 ओवर गेंदबाजी की थी और 36 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला IPL 2017 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेला था।

#2 लसिथ मलिंगा (70 मैच) IPL से संन्यास ले चुके मुंबई इंडियंस (MI) के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2013 में अपने 70वें मैच के दौरान 100 विकेट पूरे कर लिए थे। PBKS के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की थी और 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। IPL में इस खिलाड़ी ने 122 मुकाबले खेले थे और इसकी 122 पारियों में 19.79 की उम्दा औसत के साथ 170 विकेट अपने नाम किए थे।

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#3 भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल (81-81 मैच) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल ने संयुक्त रूप से 81-81 मैच खेलकर अपने 100 विकेट पूरे किए थे। भुवनेश्वर ने IPL 2017 में ये उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए खेलते हुए PBKS के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट लिए थे। इसी दौरान उन्होंने ये कारनामा किया था। हर्षल ने IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए 100 विकेट पूरे किए थे।

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