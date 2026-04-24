IPL के इतिहास में रनों के लिहाज से MI को मिली सबसे बड़ी हार, जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में मुंबई इंडियंस (MI) जैसी सफल टीम को भी कई बार शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। रनों के लिहाज से मिली उनकी सबसे बड़ी हार आज भी MI फैंस को चौंका देती है। इन मुकाबलों में विरोधी टीम ने एकतरफा दबदबा बनाया और मुंबई की पूरी टीम बिखरती नजर आई। ऐसे में आइए IPL के इतिहास में MI को मिली सबसे बड़ी हार और उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

#1 103 रन बनाम CSK, IPL 2026 IPL 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के लिए संजू सैमसन ने शतकीय पारी (101*) खेली। उनके अलावा रुतुराज गायकवाड़ ने 22 रन बनाए। CSK ने 207/6 का स्कोर बनाया। अल्लाह गजनफर और अश्विनी कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में MI के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अकील हुसैन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। MI 19 ओवर में सिर्फ 109 का स्कोर बना पाई और 103 रन से मुकाबला हार गई।

#2 87 रन बनाम RR, IPL 2013 IPL 2013 के 23वें मुकाबले में MI का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से हुआ था। पहले बल्लेबाजी करते हुए RR ने 179/3 का स्कोर बनाया था। अजिंक्य रहाणे ने 54 गेंदों में 68* रन बनाए थे। शेन वॉटसन के बल्ले से 31 रन निकले थे। जवाब में MI 18.2 ओवर में सिर्फ 92 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जेम्स फॉकनर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए थे। MI को 87 रन से हार मिली थी।

Advertisement

#3 85 रन बनाम SRH, IPL 2016 MI की तीसरी बड़ी हार IPL 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ आई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 177/3 का स्कोर बनाया था। शिखर धवन ने 57 गेंदों का सामना किया था और 82 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा डेविड वार्नर ने 33 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन बनाए थे। जवाब में MI 16.3 ओवर में सिर्फ 92 रन पर ऑलआउट हो गई थी। MI को 85 रन से हार मिली थी।

Advertisement