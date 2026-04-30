IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए कई बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से फैंस का भरपूर मनोरंजन किया है। कुछ बल्लेबाज ऐसे भी हैं, जिन्होंने एक ही पारी में छक्कों की बारिश कर विरोधी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। इन शानदार पारियों ने ना सिर्फ टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि खुद की खास जगह बनाई। ऐसे में आइए RR के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी (12 छक्के) IPL 2026 के 36वें मुकाबले में RR के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 12 छक्के जड़े थे। वह इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ केवल 37 गेंदों में 103 रन की पारी खेली थी। उनके बल्ले से 5 चौके भी निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 278.37 की रही थी। RR ने 228/6 का स्कोर बनाया था। हालांकि, उसे मैच में 5 विकेट से हार मिली थी।

#2 वैभव सूर्यवंशी (11 छक्के) दूसरे स्थान पर भी वैभव ही हैं। उन्होंने IPL 2025 के 47वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 265.78 की रही थी। GT ने पहले मैच में 209/4 का स्कोर बनाया था। वैभव की धमाकेदार पारी के कारण RR ने सिर्फ 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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#3 संजू सैमसन (10 छक्के) RR के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने IPL 2018 में RR के लिए खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 45 गेंदों में 92* रन की पारी खेली थी। सैमसन ने इस पारी के दौरान 2 चौके और 10 छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 204.44 की रही थी। RR ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217/4 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB 198/6 का स्कोर ही बना पाई थी।

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