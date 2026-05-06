IPL के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं सबसे तेज 5,000 रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में 5,000 रन का आंकड़ा पार करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों ने यह मुकाम बेहद कम पारियों में हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई है। इन बल्लेबाजों ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए तेजी से रन बटोरे और इस टूर्नामेंट में खास जगह बनाई। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने IPL के इतिहास में सबसे तेज 5,000 रन पूरे किए।

#1 केएल राहुल (130 पारी) इस सूची में पहले स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल हैं। उन्होंने IPL 2025 में अपनी 130वीं पारी के दौरान 5,000 रन का आंकड़ा पार किया था। यह मुकाबला लखनऊ सुपरजायंट्स (LSG) के खिलाफ खेला गया था। राहुल ने अपना पहला IPL मैच 2013 में खेला था। वह DC के अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), पंजाब किंग्स (PBKS),सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और LSG के लिए भी खेल चुके हैं।

#2 डेविड वार्नर (135 पारी) दूसरे स्थान पर IPL के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर हैं। उन्होंने IPL 2020 में SRH के लिए खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ ये कारनामा किया था। उन्होंने अपनी 135वीं पारी में 5,000 रन पूरे किए थे। इस खिलाड़ी ने 184 मुकाबले खेले थे और इसकी 184 पारियों में 40.52 की औसत और 139.77 की स्ट्राइक रेट से 6,565 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 62 अर्धशतक निकले थे।

Advertisement

#3 विराट कोहली (157 पारी) इस सूची में तीसरे नंबर पर RCB के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जिन्होंने IPL 2019 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ अपने 5,000 रन पूरे किए थे। यह उनकी 157वीं पारी थी। उस मुकाबले में उन्होंने 32 गेंदों पर 46 रन बनाए थे। कोहली IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। खास बात यह है कि वह पहले संस्करण से ही केवल RCB के लिए खेलते आ रहे हैं।

Advertisement