IPL में किस कप्तान का रहा है दबदबा? जानिए सभी टीमों के सफल कप्तानों के आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि कप्तान भी जीत-हार की कहानी लिखते हैं। किसी टीम की सफलता में कप्तान की रणनीति, फैसले और दबाव में प्रदर्शन सबसे अहम होता है। सालों से कई कप्तानों ने अपनी टीम को खिताब दिलाकर इतिहास रचा है। इन खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बेजोड़ रणनीति से कई मुकाबले जीते हैं। ऐसे में आइए सभी टीमों के सबसे सफल कप्तान और उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपरकिंग्स) महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 5 बार ट्रॉफी जीती है। इस पूर्व कप्तान ने CSK के लिए पहली बार कप्तानी 2008 में की थी। वह 221 मैचों में बतौर कप्तान उतरे हैं। इस दौरान उनकी टीम को 131 मुकाबलों में जीत मिली है। 88 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 2 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। धोनी की कप्तानी में टीम का जीत प्रतिशत 59.27 का रहा था।

#2 रोहित शर्मा (मुंबई इंडियंस) मुंबई इंडियंस (MI) के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं। उनकी कप्तानी में भी MI ने 5 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। रोहित 2013 से 2023 तक MI के कप्तान रहे थे। इस दौरान IPL में उनकी टीम ने 158 मुकाबले खेले थे। 87 मैच में टीम को जीत और 67 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 4 मैच टाई पर समाप्त हुआ था। टीम का जीत प्रतिशत 55.06 का रहा था।

Advertisement

#3 गौतम गंभीर (कोलकाता नाइट राइडर्स) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के सबसे सफल कप्तान गौतम गंभीर रहे हैं। वह 2011 से 2017 तक इस टीम का हिस्सा रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2 बार ट्रॉफी जीती थी। गंभीर की कप्तानी में टीम ने 108 मुकाबले खेले थे। इस दौरान टीम को 61 मैच में जीत मिली थी। टीम को 46 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। 1 मैच टाई रहा था। गंभीर की कप्तानी में टीम का जीत प्रतिशत 56.48 का रहा था।

Advertisement

#4 राजस्थान रॉयल्स, डेक्कन चार्जर्स को इन कप्तानों ने बनाया चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने एकमात्र ट्रॉफी शेन वॉर्न की कप्तानी में साल 2008 में अपने नाम की थी। बतौर कप्तान वह 55 मैचों में टीम का हिस्सा थे। 30 मैचों में टीम को जीत और 24 में हार मिली थी। 1 मैच टाई रहा था। डेक्कन चार्जर्स को साल 2009 में एडम गिलक्रिस्ट की कप्तानी में जीत मिली थी। उन्होंने 40 मैच में कप्तानी की, 18 मैच में टीम को जीत और 22 में हार का सामना करना पड़ा था।

#5 सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इन कप्तानों ने दिलाई ट्रॉफी रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए एक संस्करण में कप्तानी की और उनका ट्रॉफी का सूखा खत्म कर दिया। IPL 2025 में टीम ने 13 मुकाबले खेले थे। 10 में टीम को जीत और 3 में उसे हार मिली थी। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने डेविड वार्नर की कप्तानी में ट्रॉफी जीती थी। बतौर कप्तान इस खिलाड़ी ने 67 मुकाबले खेले थे। 35 में टीम को जीत और 30 में उसे हार मिली थी। 2 मैच टाई रहा।