IPL: GT के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए कई बल्लेबाजों ने तूफानी पारियां खेली हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से छक्कों की ऐसी बारिश की जिसे फैंस हमेशा याद करते हैं। बड़े मंच पर लंबे-लंबे छक्के लगाकर इन बल्लेबाजों ने अकेले दम पर मैच का रुख बदला है। ऐसे में आइए GT के लिए एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

#1 शुभमन गिल और राशिद खान (10-10 छक्के) पहले स्थान पर संयुक्त रूप से शुभमन गिल और राशिद खान हैं। दोनों ने GT के लिए खेलते हुए एक पारी में 10-10 छक्के लगाए थे। राशिद ने IPL 2023 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 32 गेंदों में 79 रन की पारी के दौरान ये छक्के लगाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 246.87 की रही थी। शुभमन ने IPL 2023 में MI के खिलाफ 60 गेंदों में 129 रन की पारी के दौरान 10 छक्के लगाए थे।

#2 शुभमन गिल (8 छक्के) दूसरे स्थान पर भी गिल ही हैं। उन्होंने IPL 2023 के 70वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों में 104* रन की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 200 की रही थी। RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 197/5 का स्कोर बनाया था। गिल की धमाकेदार पारी के कारण GT ने सिर्फ 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

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#3 शुभमन गिल और साई सुदर्शन (7-7 छक्के) इस सूची में तीसरे स्थान पर 2 बल्लेबाज गिल और साई सुदर्शन हैं। इन दोनों ने 2 बार एक ही पारी में 7-7 छक्के लगाए हैं। गिल ने IPL 2023 और IPL 2025 में ये कारनामा किया था। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 7-7 छक्के लगाए थे। सुदर्शन ने दोनों बार 7-7 छक्के चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ लगाए थे। उन्होंने IPL 2024 और 2026 में 7-7 छक्के लगाए थे।

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