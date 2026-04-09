IPL में ये बल्लेबाज 3 बार नर्वस नाइंटीज का हुए हैं शिकार, जानिए आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शतक के करीब पहुंचकर आउट होना या फिर नाबाद रहना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा अफसोस होता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने शानदार पारी खेली, लेकिन 90 से 99 रन के बीच (नर्वस नाइंटीज) ही रह गए। खास बात यह है कि कुछ बल्लेबाज इस दुर्भाग्य का शिकार 1-2 नहीं, बल्कि 3 बार हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे किस्मत और दबाव बड़े स्कोर के बीच आकर खड़े होते हैं।

#1 केएल राहुल (94, 91* और 92) केएल राहुल 3 बार IPL में नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए हैं। IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ ये खिलाड़ी 92 रन बनाकर आउट हुआ। उनकी टीम को 1 रन से हार मिली। इसके अलावा IPL 2021 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ राहुल 91 रन पर नाबाद रहे थे। वहीं, PBKS के लिए ही उन्होंने IPL 2018 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ 94 रन बनाए थे।

#2 रुतुराज गायकवाड़ (99, 92 और 98) IPL 2022 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के रुतुराज गायकवाड़ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 99 रन बनाकर आउट हुए थे। CSK को 13 रन से हार मिली थी। IPL 2023 में ये खिलाड़ी गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 92 रन बनाकर आउट हुआ और उस मैच में भी CSK को 5 विकेट से हार मिली। IPL 2024 में गायकवाड़ ने SRH के खिलाफ 98 रन की पारी खेली थी। उस मैच में CSK को 78 रन से जीत मिली थी।

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#3 ग्लेन मैक्सवेल (95, 95 और 90) IPL 2014 में PBKS के लिए खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने CSK के खिलाफ 43 गेंद में 95 रन बनाए थे। उसी सीजन में SRH के खिलाफ उन्होंने फिर 43 गेंदों में 95 रन बनाए थे। उस मैच को उनकी टीम ने 72 रन से जीत मिली थी। मैक्सवेल उस सीजन कमाल के फॉर्म में थे। उन्होंने CSK के खिलाफ दूसरे मैच में 38 गेंदों में 90 रन जड़े थे। उस मैच में PBKS को 44 रन से जीत मिली।

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