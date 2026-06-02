IPL: एक सीजन में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 500+ रन बनाने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खूब चला। वह इस सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। 15 वर्षीय इस युवा बल्लेबाज ने कई अहम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। उन्होंने इस सीजन में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर खबर ली। इस बीच IPL के एक सीजन में 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 500+ रन बनाने बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 वैभव सूर्यवंशी (237.3, IPL 2026) सूर्यवंशी ने RR से पारी की शुरुआत करते हुए 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 776 रन बनाए। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक भी अपने नाम किए। वह एक पारी में शून्य पर भी आउट हुए। उनके अलावा गुजरात टाइटंस (GT) के साई सुदर्शन और शुभमन गिल ही 700 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी साबित हुए।

जानकारी सूर्यवंशी ने लगाए रिकॉर्ड छक्के सूर्यवंशी ने इस सीजन में रिकॉर्ड 72 छक्के लगाए। वह एक IPL सीजन में सर्वाधिक छक्के वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि गेल ने IPL 2012 में 59 छक्के की मदद से 733 रन बनाए थे।

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#2 आंद्रे रसेल (204.8, IPL 2019) अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे आंद्रे रसेल भी इस सूची में शामिल हैं। IPL 2019 में इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने 56.66 की औसत और 204.81 की स्ट्राइक रेट से 13 पारियों में 510 रन बनाए थे। उन्होंने 80 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक अपने नाम किए थे। उस सीजन में रसेल ने 52 छक्के लगाए थे। यह रनों के लिहाज से उनका सर्वश्रेष्ठ सीजन साबित हुआ था।

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