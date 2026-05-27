IPL: प्लेऑफ मैचों में 250+ की स्ट्राइक रेट से 50+ रन की पारी खेलने वाले बल्लेबाज

#1 सुरेश रैना (स्ट्राइक रेट- 348 बनाम PBKS, 2014) IPL 2014 के क्वालीफायर-2 में पंजाब किंग्स (तब किंग्स इलेवन पंजाब) ने CSK को 24 रन से हराया था। उस मैच में PBKS ने पहले खेलते हुए वीरेंद्र सहवाग के शतक (122) की मदद से 226/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK से सुरेश रैना ने 25 गेंदों में 348 की स्ट्राइक रेट के साथ 87 रन बनाए थे। वह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हुए और CSK की टीम 202/7 का स्कोर ही बना सकी थी।

#2 रजत पाटीदार (स्ट्राइक रेट- 282 बनाम GT, 2026) धर्मशाला स्टेडियम में पाटीदार ने GT के खिलाफ 281.82 की स्ट्राइक रेट के साथ 33 गेंदों में नाबाद 93 रन बनाए। विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए पाटीदार ने अपनी पारी में 5 चौके और 9 छक्के लगाए। उनकी इस पारी ने GT को जीत से दूर कर दिया। पाटीदार की बदौलत RCB ने लगातार दूसरे सीजन के फाइनल में जगह बनाई। बता दें कि पाटीदार की ही कप्तानी में RCB ने 2025 में खिताब जीता था।

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