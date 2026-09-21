IPL 2027: जहीर खान बने चेन्नई सुपरकिंग्स के नए मुख्य कोच, लेंगे फ्लेमिंग की जगह

वनडे विश्व कप 2011 के विजेता जहीर ने CSK के साथ जुड़ने पर कहा, "IPL इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। एक क्रिकेटर के रूप में, मैंने मैदान पर CSK का सामना किया है और इन मुकाबलों का भरपूर आनंद लिया है। चेपॉक का माहौल इसे और खास बनाता है।"

उन्होंने कहा, "Iमैं इतनी समृद्ध विरासत वाली फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता।"