रोहित शर्मा की IPL 2027 में मंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में हो सकती है वापसी

IPL 2027: क्या रोहित शर्मा की मंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में होगी वापसी?

लेखन भारत शर्मा 11:35 am Oct 31, 202611:35 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस (MI) आगामी संस्करण में नए कप्तान के साथ उतरेगी। TOI के मुताबिक, रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर वापसी कर सकते हैं और तिलक वर्मा उपकप्तान बनाए जा सकते हैं। यह बात हार्दिक पांड्या को दूसरी फ्रैंचाइज में ट्रेड किए जाने की खबरों के बीच आई है। रोहित के कप्तान बनने पर वह पिछले 2 सीजन की तरह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेल पाएंगे।