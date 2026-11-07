IPL 2027 की नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स और अर्शदीप MI में शामिल हो गए हैं

IPL 2027 ट्रेड: हार्दिक पांड्या के बदले PBKS से अर्शदीप को लेने पर सहमत हुई MI

लेखन भारत शर्मा 07:45 pm Nov 07, 202607:45 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी से से ठीक पहले फ्रेंचाइजी टीमों के बीच रणनीतिक जोड़-तोड़ तेज हो गई है। इसी कड़ी में IPL इतिहास का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्रेड देखने को मिला है। मुंबई इंडियंस (MI) अपने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जगह पंजाब किंग्स (PBKS) के मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को लेने पर सहमत हो गई है। हालांकि, इस बड़े ट्रेड सौदे की आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है।