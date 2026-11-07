IPL 2027 की नीलामी से पहले हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स और अर्शदीप MI में शामिल हो गए हैं

IPL 2027 ट्रेड: हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स में शामिल, अर्शदीप सिंह मुंबई इंडियंस में गए

लेखन भारत शर्मा 07:12 pm Nov 07, 202607:12 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी से से ठीक पहले फ्रेंचाइजी टीमों के बीच रणनीतिक जोड़-तोड़ तेज हो गई है। इसी कड़ी में IPL इतिहास का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्रेड देखने को मिला है। मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब पंजाब किंग्स (PBKS) की जर्सी में नजर आएंगे, जबकि PBKS के मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह MI का हिस्सा बन गए हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।