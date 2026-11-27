IPL 2027: रोहित शर्मा फिर बने मुंबई इंडियंस के कप्तान, हार्दिक पांड्या की जगह संभालेंगे कमान
क्या है खबर?
मुंबई इंडियंस (MI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2027 संस्करण के लिए रोहित शर्मा को अपनी टीम का कप्तान नया कप्तान नियुक्त किया है। MI ने शुक्रवार (27 नवंबर) को इस बदलाव की जानकारी दी। रोहित, हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे जो अब पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम का हिस्सा हैं। IPL 2024 में हार्दिक को MI का कप्तान बनाया गया था। ऐसे में आइए इस पूरी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं।
ट्विटर पोस्ट
रोहित शर्मा बने मुंबई इंडियंस के कप्तान
Smile, everybody smile 💙#MumbaiIndians #CaptainRo pic.twitter.com/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
बयान
कप्तान बनने के बाद रोहित ने क्या कहा?
रोहित ने कहा, "MI मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रही है और इस टीम की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है। आगामी सीजन को लेकर नीता भाभी (नीता अंबानी) और आकाश (आकाश अंबानी) के साथ हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। मैं 20वें सीजन और इससे जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पलटन को जश्न मनाने के कई मौके देना चाहता हूं।"
कप्तान
कप्तान के तौर पर कैसा रहा है रोहित का प्रदर्शन?
कप्तान के तौर पर रोहित ने IPL में पहला मुकाबला 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 158 मैच में कप्तानी की है और 3,986 रन बनाए हैं।
इस दौरान MI को 87 मैच में जीत और 67 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 4 मैच टाई रहे।
रोहित का जीत प्रतिशत 55.06 का है। वह महेंद्र सिंह धोनी के बाद IPL इतिहास के दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं।
रोहित ने MI को 5 बार चैंपियन भी बनाया है।
करियर
ऐसा रहा है रोहित का IPL करियर
रोहित IPL के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हैं। उन्होंने अब तक 281 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 29.91 की औसत और 132.91 की स्ट्राइक रेट से 7,329 रन बनाए हैं।
वह इस टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।
उन्होंने इस लीग में 49 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 109* रन रहा है।
MI के 5 खिताबों से अलग उन्होंने 2009 में डेक्कन चार्जर्स के लिए भी IPL ट्रॉफी जीती थी।
ऑलराउंडर
हार्दिक MI के लिए कुछ खास नहीं कर पाए
MI के साथ 7 सीजन बिताने के बाद हार्दिक IPL 2022 से पहले गुजरात टाइटंस (GT) से जुड़ गए थे। उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी गई और उन्होंने पहले ही सीजन में GT को चैंपियन बना दिया था।
इसके बाद 2024 में हार्दिक की MI में वापसी हुई और उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया। हालांकि, MI का प्रदर्शन उनकी कप्तानी में बेहद खराब रहा।
IPL 2026 में MI की टीम 9वें स्थान पर रही थी।