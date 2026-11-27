रोहित ने कहा, "MI मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रही है और इस टीम की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए गर्व की बात रही है। आगामी सीजन को लेकर नीता भाभी (नीता अंबानी) और आकाश (आकाश अंबानी) के साथ हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। मैं 20वें सीजन और इससे जुड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पलटन को जश्न मनाने के कई मौके देना चाहता हूं।"