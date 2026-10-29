IPL 2027: अश्विन ने बताया, MI के बाद हार्दिक किस टीम की कर सकते हैं कप्तानी

अश्विन ने यूट्यूब चैनल पर कहा, "KKR में काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि हार्दिक वहां कप्तान बन सकते हैं। टीम उनके बदले वरुण चक्रवर्ती को दे सकती है, लेकिन अभिषेक नायर के रहते वरुण का टीम छोड़ना मुश्किल है। हर्षित राणा और रिंकू सिंह भी विकल्प होंगे। वहीं, RR से यशस्वी जायसवाल, सैम कर्रन और बृजेश शर्मा या तुषार देशपांडे का विकल्प हो सकता है। यशस्वी के साथ यश राज पूंजा या रवि बिश्नोई को भी शामिल किया जा सकता है।"