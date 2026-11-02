IPL 2027: हार्दिक के ट्रेड पर MI-KKR में पेच, इन खिलाड़ियों के फैसले पर टिकी निगाहें

MI ने हार्दिक के बदले हर्षित और रघुवंशी को मांगा है। हर्षित और रघुवंशी का प्रदर्शन अब तक इस लीग में अच्छा रहा है।

हालांकि, अभी तकयह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि KKR हार्दिक के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़ने को तैयार है या नहीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों टीमों के बीच अगले सप्ताह बातचीत फिर शुरू हो सकती है। इस सौदे में रघुवंशी को लेकर KKR का रुख निर्णायक होगा। यहीं फैसला रूका हुआ है।