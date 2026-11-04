हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर निर्णायक दौर में बात पहुंच गई है (फाइल तस्वीर)

IPL 2027: हार्दिक के ट्रेड पर जल्द लगेगी मुहर, सूर्यकुमार को लेकर MI का बड़ा फैसला

लेखन आदर्श कुमार 08:55 am Nov 04, 202608:55 am

क्या है खबर?

मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर बातचीत अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। इस बीच MI ने सूर्यकुमार यादव को किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ बदलने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पिछले कुछ समय से कई मीडिया रिपोर्ट्स में हार्दिक के ट्रेड के साथ सूर्यकुमार को लेकर भी अदला-बदली की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, MI ने इन खबरों पर अपना रुख साफ कर दिया है।