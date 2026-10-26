IPL 2027: इंग्लैंड का यह पूर्व खिलाड़ी बन सकता है CSK का बल्लेबाजी कोच- रिपोर्ट

CSK के मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथन ने से कहा, "हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत जारी है और अगले एक या 2 दिनों में आधिकारिक घोषणा हो सकती है।"

इंग्लैंड के लिए 9 टेस्ट, 10 वनडे और एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल चुके बैटी फिलहाल काउंटी चैंपियनशिप में सरे के मुख्य कोच हैं।

उनके मार्गदर्शन में सरे ने लगातार 3 बार चैंपियनशिप का खिताब जीता था। हालांकि, पिछले साल टीम दूसरे स्थान पर रही थी।