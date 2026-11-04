IPL 2027: 13 करोड़ रुपये के इस स्टार खिलाड़ी पर CSK की नजर

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि लिविंगस्टोन के बदले SRH को किन खिलाड़ियों का प्रस्ताव दिया गया है और टीम इस अदला-बदली के लिए तैयार भी है या नहीं।

क्रिकबज के मुताबिक, CSK तेज गेंदबाज खलील अहमद को ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

हालांकि, इस जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि SRH ने हाल ही में खलील जैसे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी. नटराजन को भी अपने साथ जोड़ा है।