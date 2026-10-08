पंजाब किंग्स में 2 बड़े बदलाव हुए (फाइल तस्वीर)

IPL 2027 से पहले पंजाब किंग्स में बड़ा बदलाव, 2 अहम सदस्यों ने छोड़ा साथ

लेखन आदर्श कुमार 10:02 am Oct 08, 202610:02 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) के सहयोगी स्टाफ में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीम को सिर्फ सैराज बहुतुले के विकल्प की तलाश नहीं है, बल्कि 2 अन्य कोचों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हेडिन और जेम्स हॉप्स अब टीम के साथ नहीं होंगे। हेडिन बतौर फील्डिंग कोच, जबकि हॉप्स तेज गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब PBKS को कम से कम 3 नए कोच नियुक्त करने होंगे।