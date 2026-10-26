IPL 2027 के लिए 16 दिसंबर को होगी खिलाड़ियों की नीलामी  

टीमों को नीलामी के लिए पंजीकृत खिलाड़ियों की सूची भेजी जाएगी, ताकि वे अपनी जरूरत के मुताबिक खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर सकें।

नीलामी से पहले वाले सप्ताह में खिलाड़ियों की अंतिम सूची और उनके सेट का क्रम भी जारी किया जाएगा।

IPL 2026 समाप्त होने के बाद से अब तक 2 खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। इसकी प्रक्रिया सीजन समाप्त होने के एक महीने बाद शुरू होती है।

यह नीलामी की तारीख से एक सप्ताह पहले तक खुली रहती है।