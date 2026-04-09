IPL 2026: RCB के खिलाफ यशस्वी जायसवाल का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 16वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच 10 अप्रैल को खेला जाएगा। इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे RR के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ RR के पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने नाबाद 71 रन बनाए थे। ऐसे में आइए RCB के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

आंकड़े RCB के खिलाफ ऐसा रहा है यशस्वी का प्रदर्शन यशस्वी ने RCB के खिलाफ अपना पहला मुकाबला IPL 2021 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 30.22 की औसत और 152.80 की स्ट्राइक रेट से 272 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है और उनक सर्वश्रेष्ठ स्कोर 75 रन रहा है। IPL 2026 में यशस्वी लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ उन्होंने 55 रन की पारी खेली थी।

गेंदबाज RCB के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ ऐसे हैं यशस्वी के आंकड़े यशस्वी और भुवनेश्वर कुमार 9 पारियों में आमने-सामने आए हैं। इस दौरान यशस्वी ने 58 गेंदों का सामना किया है और 101 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 174.13 की रही है। भुवनेश्वर यशस्वी को एक बार भी आउट नहीं कर पाए हैं। क्रुणाल पांड्या और यशस्वी 2 पारियों में आमने-सामने हुए हैं। इस दौरान RR के सलामी बल्लेबाज ने 12 गेंदों का सामना किया है और 14 रन बनाए हैं। क्रुणाल उन्हें अभी तक आउट नहीं कर पाए हैं।

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