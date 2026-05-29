IPL 2026: क्या फिलिप सॉल्ट RCB की ओर से फाइनल मुकाबला खेल पाएंगे?

चोट क्या उंगली की चोट से उभर चुके हैं सॉल्ट सॉल्ट टूर्नामेंट की शुरुआत में लगी उंगली की चोट से उबर चुके हैं। उन्हें को 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते समय बाएं हाथ में चोट लग गई थी। स्कैन और पुनर्वास के लिए वह इंग्लैंड लौट गए थे और लगभग एक महीने तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद हाल ही में RCB टीम में वापस लौटे हैं। क्वालीफायर-1 से पहले कप्तान रजत पाटीदार ने उनके फिट होने की पुष्टि की थी।

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सवाल क्या फाइनल मुकाबले में सॉल्ट को मिलेगी जगह? फिलहाल, सॉल्ट पूरी तरह फिट हैं और फाइनल मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि, उन्हें प्लेइंग इलेवन में सीधे शामिल किया जाएगा या नहीं, यह RCB प्रबंधन का रणनीतिक निर्णय रहेगा। शीर्ष क्रम पर उनका आक्रामक रवैया फाइनल में निर्णायक साबित हो सकता है, खासकर अहमदाबाद की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर। हालांकि, वेंकटेश ने इस सीजन में मिले सीमित मौकों में अच्छा प्रदर्शन किया है और 184.37 के स्ट्राइक रेट से 177 रन बनाए हैं।

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