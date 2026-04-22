महेंद्र सिंह धोनी वापसी के लिए तैयार

IPL 2026: क्या मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी?

लेखन Manoj Panchal 12:53 pm Apr 22, 202612:53 pm

क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना करना है। यह मैच गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो सकती है। CSK के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि धोनी हाल ही में टीम के नेट्स में विकेटकीपिंग करते नजर आए। पिंडली की चोट के कारण वह इस सीजन अब तक नहीं खेले सके हैं।