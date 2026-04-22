IPL 2026: क्या मुंबई इंडियंस के खिलाफ वापसी करेंगे महेंद्र सिंह धोनी?
क्या है खबर?
चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना करना है। यह मैच गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हो सकती है। CSK के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया कि धोनी हाल ही में टीम के नेट्स में विकेटकीपिंग करते नजर आए। पिंडली की चोट के कारण वह इस सीजन अब तक नहीं खेले सके हैं।
बयान
अश्विन ने दी जानकारी
अश्विन ने वीडियो में कहा, "मैंने अपनी जिंदगी में कभी धोनी को नेट्स में विकेटकीपिंग करते नहीं देखा। आज वह कीपिंग कर रहे थे, इसका मतलब है कि वह विकेटकीपिंग ग्लव्स पहनने वाले हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि संजू सैमसन को फील्डिंग करनी पड़ सकती है या इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं। अश्विन ने कहा, "मुझे पूरा भरोसा है कि वह (धोनी) अगले मैच में खेलेंगे। मैंने सुना है कि वह पूरी तरह फिट हैं।"
तैयारी
CSK के 2 और खिलाड़ी बाहर
धोनी हाल ही में CSK के नेट्स में बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग का अभ्यास करते नजर आए। बल्लेबाजी से पहले वह काफी सहज दिखे और उन्होंने विदेशी तेज गेंदबाज मैट हेनरी और जेमी ओवरटन का सामना भी किया। उनमें चोट के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखे। इस बीच, CSK के खिलाड़ी खलील अहमद और आयुष म्हात्रे चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं।
ट्विटर पोस्ट
CSK ने साझा किया वीडियो
Rule No. 1: Don’t step out when Thala’s behind the stumps— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026
Rule No. 2: Read Rule No. 1 again 😂💪#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/mPYUIb3yuW