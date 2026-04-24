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IPL 2026: क्या महेंद्र सिंह धोनी CSK के लिए इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाएंगे?
महेंद्र सिंह धोनी CSK की ओर से जल्द खेलते नजर आ सकते हैं

IPL 2026: क्या महेंद्र सिंह धोनी CSK के लिए इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाएंगे?

लेखन भारत शर्मा
Apr 24, 2026
02:36 pm
क्या है खबर?

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने स्पष्ट किया है कि अनुभवी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी वापसी के बाद विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। यह बयान उन अटकलों के बीच आया है कि धोनी इंपैक्ट सब्स्टीट्यूट के तौर पर खेलेंगे और विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन संभालेंगे। मुंबई इंडियंस (MI) और CSK के बीच मैच के दौरान हसी ने कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि वह विकेटकीपिंग करेंगे। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पिंडली की चोट है।"

चिंता

धोनी की पिंडली की चोट को लेकर बढ़ी हुई है चिंता

हसी ने इस बात पर जोर दिया कि धोनी की पिंडली की चोट सबसे बड़ी चिंता का विषय है, खासकर पारी के आखिरी ओवरों में दौड़-भाग करते समय। हसी ने कहा, "उन्हें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पिंडली इतनी मज़बूत हो कि वह इसे सहन कर सके।" उन्होंने कहा है कि कौशल के लिहाज से वे जानते हैं कि धोनी विकेटकीपर के तौर पर क्या कर सकते हैं और अभ्यास सत्रों में उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही है।

सुधार

धोनी की सेहत में हो रहा है तेजी से सुधार- हसी

हसी ने धोनी के स्वास्थ्य में सुधार के बारे में आशावादी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है और वे जल्द से जल्द वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हसी ने कहा, "मुझे पता है कि सभी प्रशंसक धोनी को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। वे अगले कुछ मैचों में वापसी कर लेंगे, लेकिन वे चाहते हैं कि वे तभी मैदान पर लौटें जब वे लगभग पूरी तरह से फिट हों।"

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प्रदर्शन

अंक तालिका में 5वें स्थान पर आई CSK

CSK ने MI पर 103 रनों की शानदार जीत दर्ज की। इससे वह अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। संजू सैमसन ने नाबाद शतक बनाया, जो IPL 2026 में उनका दूसरा शतक था। उनकी पारी से CSK ने 207/6 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में MI की टीम 11/3 के स्कोर के बाद संघर्ष करते हुए 104 रन पर ऑलआउट हो गई और 103 रनों से हार गई। अकील हुसैन ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए।

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