IPL 2026: क्या महेंद्र सिंह धोनी CSK के लिए इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका निभाएंगे?

चिंता धोनी की पिंडली की चोट को लेकर बढ़ी हुई है चिंता हसी ने इस बात पर जोर दिया कि धोनी की पिंडली की चोट सबसे बड़ी चिंता का विषय है, खासकर पारी के आखिरी ओवरों में दौड़-भाग करते समय। हसी ने कहा, "उन्हें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी पिंडली इतनी मज़बूत हो कि वह इसे सहन कर सके।" उन्होंने कहा है कि कौशल के लिहाज से वे जानते हैं कि धोनी विकेटकीपर के तौर पर क्या कर सकते हैं और अभ्यास सत्रों में उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही है।

सुधार धोनी की सेहत में हो रहा है तेजी से सुधार- हसी हसी ने धोनी के स्वास्थ्य में सुधार के बारे में आशावादी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है और वे जल्द से जल्द वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हसी ने कहा, "मुझे पता है कि सभी प्रशंसक धोनी को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। वे अगले कुछ मैचों में वापसी कर लेंगे, लेकिन वे चाहते हैं कि वे तभी मैदान पर लौटें जब वे लगभग पूरी तरह से फिट हों।"

Advertisement