IPL 2026: विल जैक्स आखिरकार MI की टीम के साथ जुड़े, अभ्यास किया शुरू

रिपोर्ट जैक्स ने अभ्यास किया शुरू क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, जैक्स लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत का गए हैं। वह IPL 2026 के लिए MI की टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब तक किसी भी मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। दरअसल, वह MI दल से नहीं जुड़ पाए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। बता दें कि जैक्स आखिरी बार टी-20 विश्व कप 2026 में खेलते हुए नजर आए थे।

जानकारी 2025 में भी MI से खेले थे जैक्स अपने IPL करियर में जैक्स ने 21 मैचों की 19 पारियों में 27.23 की औसत और 152.80 की स्ट्राइक रेट के साथ 463 रन बनाए हैं। वह पिछले सीजन में भी MI से ही खेले थे। इसके अलावा वह RCB से खेल चुके हैं।

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