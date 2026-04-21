IPL 2026: विल जैक्स आखिरकार MI की टीम के साथ जुड़े, अभ्यास किया शुरू

IPL 2026: विल जैक्स आखिरकार MI की टीम के साथ जुड़े, अभ्यास किया शुरू
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को हराया था। अब हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली टीम 23 अप्रैल को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से भिड़ने के लिए तैयार है। इस अहम मैच से पहले MI के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स इस मैच के लिए उपलब्ध रहने वाले हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
रिपोर्ट
जैक्स ने अभ्यास किया शुरू
क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, जैक्स लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत का गए हैं। वह IPL 2026 के लिए MI की टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब तक किसी भी मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। दरअसल, वह MI दल से नहीं जुड़ पाए थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। बता दें कि जैक्स आखिरी बार टी-20 विश्व कप 2026 में खेलते हुए नजर आए थे।
जानकारी
2025 में भी MI से खेले थे जैक्स
अपने IPL करियर में जैक्स ने 21 मैचों की 19 पारियों में 27.23 की औसत और 152.80 की स्ट्राइक रेट के साथ 463 रन बनाए हैं। वह पिछले सीजन में भी MI से ही खेले थे। इसके अलावा वह RCB से खेल चुके हैं।
प्रदर्शन
टी-20 विश्व कप 2026 में जैक्स ने किया था कमाल
जैक्स टी-20 विश्व कप 2026 में 4 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। बल्लेबाजी में उन्होंने 8 पारियों में 56.50 की औसत और 176.56 की स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए थे। गेंदबाजी में इस ऑलराउंडर ने 21.66 की औसत से 9 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 9.75 की रही थी। वह ऐसा ही करिश्माई प्रदर्शन IPL में भी दोहराने का प्रयास करेंगे।