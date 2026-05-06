IPL 2026: क्या RCB के खिलाफ मैच में खेलेंगे हार्दिक पांड्या?

रिपोर्ट

पीठ की ऐंठन के चलते पिछला मैच नहीं खेले थे हार्दिक पांड्या

क्रिकबज के मुताबिक, MI के खिलाड़ी रायपुर जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर नजर आए। हालांकि, पांड्या इस दल में मौजूद नहीं थी। ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि पांड्या मैच से पहले टीम से जुड़ेंगे। वानखेड़े स्टेडियम में LSG के खिलाफ MI के पिछले मैच में पांड्या नहीं खेले थे। उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी। सूर्यकुमार ने स्पष्ट किया था कि पांड्या पीठ की ऐंठन के चलते मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं।