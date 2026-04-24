IPL 2026: विराट कोहली ने GT के खिलाफ खेली धमाकेदार पारी, वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (GT) को 5 विकेट से हरा दिया। ये इस संस्करण RCB की 5वीं जीत रही। मुकाबले में टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने 81 रन की पारी खेली। देवदत्त पडिक्कल (55) के साथ मिलकर उन्होंने 59 गेंदों में 115 रन की साझेदारी निभाई। मैच के बाद कोहली के कई मजेदार मीम्स वायरल हुए। आइए उनपर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही कोहली की पारी
कोहली ने मैच में 44 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 184.09 की रही। ये उनके IPL करियर का 66वां अर्धशतक रहा। इस संस्करण कोहली ने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। RCB के इस दिग्गज खिलाड़ी ने 274 मैचों की 266 पारियों में 39.95 की औसत और 133.76 की स्ट्राइक रेट से 8,989 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 शतक भी निकले हैं।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Virat Kohli completes 300 sixes and 800 fours today pic.twitter.com/W1fvWSBn2M— Sagar (@sagarcasm) April 24, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Kohli doesn't chase records.— Pari (@BluntIndianGal) April 24, 2026
Records chase Virat Kohli😭🔥 pic.twitter.com/imEF9I8AsF
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
T20 cricket changed from 2024, so did the batting approach of Virat Kohli.— Dinda Academy (@academy_dinda) April 24, 2026
He is still the most effective T20 batter in this era 🥶 pic.twitter.com/HFszMGDlEJ
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Retired from T20Is two years ago, yet still dominating the T20 format like a pro, unreal longevity. 🔥— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 24, 2026
Man of the match and Orange Cap holder- Virat Kohli pic.twitter.com/PozM8K9SSh
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Grandpa Kohli at orange cap leaderboard. pic.twitter.com/gZWMuQOewy— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 24, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Another Win for RCB. 🎯🔥 pic.twitter.com/ZCCUfHCwfj— FairWin247 (@FairWin_247) April 24, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
The new owner of Orange Cap-Virat Kohli 🔥 pic.twitter.com/BkSPrHDaD2— Homie (@homelander_yyy) April 24, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Virat Kohli To Gt Bowlers After Catch Drip 💀#RCBvsGT #GTvsRCB #KingKohli pic.twitter.com/htMr6xSh0N— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) April 24, 2026
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Gujarat Titans, you can't drop Virat Kohli on a duck. Now pay for it. pic.twitter.com/KOnY98dtNG— Silly Point (@FarziCricketer) April 24, 2026