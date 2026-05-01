IPL 2026: विराट कोहली ने IPL करियर का 9वां शतक लगाया, बने प्लेयर ऑफ द मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 57वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (105*) खेली। यह उनके IPL करियर का कुल 9वां शतक रहा। अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे किए। उनकी बदौलत RCB ने मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज की। कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

शतक कोहली ने खेली शानदार पारी कोहली ने पारी का दूसरा ओवर करने आए वैभव अरोड़ा की जमकर खबर ली। इस दिग्गज बल्लेबाज ने अरोड़ा के ओवर में 4 चौके लगाए। पिछली 2 पारियों में शून्य पर आउट होने वाले कोहली आज बेहतर लय में नजर आए और उन्होंने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इस बीच उन्होंने पडिक्कल के साथ मिलकर 92 रन की साझेदारी की। उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।

आंकड़े 14,000 टी-20 रन वाले पहले भारतीय बने कोहली कोहली टी-20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के सिर्फ छठे बल्लेबाज बने हैं। वह अब क्रिस गेल, जोस बटलर, एलेक्स हेल्स, डेविड वार्नर और कीरोन पोलार्ड ही ये आंकड़ा छूने में सफल हुए हैं। बता दें कि गेल ने 463 टी-20 मैचों में 14,562 रन, पोलार्ड ने 735 मैचों में 14,482 रन, हेल्स ने 528 मैचों में 14,449 रन, वार्नर ने 439 मैचों में 14,284 रन, और बटलर ने 14,200 रन बनाए हुए हैं।

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आंकड़े बेमिसाल रहा है कोहली का IPL करियर कोहली ने IPL 2026 के दौरान ही लीग में अपने 9,000 रन पूरे किए थे। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में लगभग 40 की औसत के साथ 9,100 से अधिक रन बनाए हैं। वह लीग में 9 शतक और 66 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। IPL में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 113 रन रहा है। IPL के इतिहास में कोहली के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 8,000 रन भी नहीं बना सका है।

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