IPL 2026: विराट कोहली ने GT के खिलाफ जड़ा चौथा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (81) खेली। यह उनके IPL करियर का 66वां और GT के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत RCB की टीम बड़ी आसानी से लक्ष्य की ओर से बढ़ी। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही कोहली की पारी और साझेदारी? 206 रन का लक्ष्य लेकर उतरी RCB की शुरुआत खराब रही। उसे 24 रन पर ही जैकब बेथल (14) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल (55) के साथ धमाकेदार बदल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों में 115 रन शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने तेजी से अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। कोहली अपनी इस पारी में 44 गेंदों में 8 चौके और 4 छक्कों से 81 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि कोहली ने पूरे किए 300 छक्के और 800 चौके इस पारी के दौरान कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। पारी का पहला छक्का लगाते ही उनके IPL में 300 छक्के पूरे हो गए। इसी तरह दूसरा चौका लगाते ही IPL में 800 चौके पूरे कर लिए। वह यह कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। वह IPL में 300 छक्के पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। इस लीग में क्रिस गेल (357) और रोहित शर्मा (310) ही उनसे अधिक छक्के लगाने वाले अन्य बल्लेबाज हैं।

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