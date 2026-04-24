विराट कोहली ने IPL में पूरे किए 300 छक्के और 800 चौके, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने IPL में अपने 300 छक्के पूरे कर लिए। वह यह कारनामा करने वाले सिर्फ तीसरे खिलाड़ी बने हैं। गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 800 चौके भी पूरे किए। वो इस आंकड़े तक पहुंचने वाले IPL इतिहास में पहले बल्लेबाज बने हैं। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
छक्के
IPL में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज
कोहली ने IPL के अपने 274 मैच की 265वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल की। उनसे ज्यादा छक्के सिर्फ रोहित शर्मा और क्रिस गेल ने लगाए हैं। रोहित ने 276 मैच की 271 पारियों में 310 छक्के लगाए हैं। गेल के बल्ले से 142 मैच की 141 पारियों में 357 छक्के निकले थे। गेल 2009 से 2021 तक IPL में खेले थे। वहीं, कोहली IPL के पहले संस्करण से सिर्फ एक टीम RCB के लिए ही खेले हैं।
चौके
इन खिलाड़ियों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा चौके
कोहली सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर हैं। शिखर धवन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 222 मैच की 221 पारियों में 768 चौके लगाए थे। डेविड वार्नर के बल्ले से 184 मैचों की 184 पारियों में 663 चौके निकले थे। इस सूची में रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं। उनके बल्ले से 271 पारियों में 653 चौके निकले हैं। वार्नर और धवन IPL से संन्यास ले चुके हैं।
करियर
ऐसा रहा है कोहली का IPL करियर
कोहली ने 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने करियर का आगाज किया था। वह अब तक 274 मैचों की 265 पारियों में लगभग 40 की औसत और 133 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ 8,900 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 65 अर्धशतकों के अलावा 8 शतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 113 रन रहा है। वह इस सीजन IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।