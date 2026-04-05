विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया (फाइल तस्वीर)

IPL 2026: किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली

लेखन आदर्श कुमार 08:38 pm Apr 05, 202608:38 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 28 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, उन्होंने इस पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह IPL के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 1,174 रन बनाए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा (1,161 रन बनाम KKR) का रिकॉर्ड तोड़ा।