IPL 2026: वरुण चक्रवर्ती KKR के लिए 100 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने, जानिए आंकड़े 

वरुण ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 34 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 8.50 की रही। बटलर के अलावा इस खिलाड़ी ने वाशिंगटन सुंदर (13) को आउट किया। इस खिलाड़ी ने KKR के लिए अपना पहला मुकाबला 2020 में खेला था। उन्होंने इस लीग में अपना पहला मैच 2019 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेला था। उसके बाद वह KKR का हिस्सा बने थे। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी के 199 विकेट हो गए हैं।

विकेट

KKR के लिए इन गेंदबाजों ने चटकाए हैं 100 से ज्यादा विकेट

KKR के लिए सबसे ज्यादा विकेट सुनील नरेन ने लिए हैं। उन्होंने 194 मैच की 192 पारियों में 25.78 की औसत से 196 विकेट चटकाए हैं। आंद्रे रसेल ने 133 मैचों की 114 पारियों में 21.59 की औसत से 122 विकेट लिए थे। वरुण ने 87 मैच की 86 पारियों में 24.64 की औसत और 7.66 की इकॉनमी से 101 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल और एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है।