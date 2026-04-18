ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी (तस्वीर: एक्स@IPL)

IPL 2026: ट्रिस्टन स्टब्स ने RCB के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लेखन भारत शर्मा 07:58 pm Apr 18, 202607:58 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (60*) खेली। यह उनके IPL करियर का 5वां और RCB के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 41 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत DC की टीम 4 विकेट खोकर हासिल करने में सफल रही। इस पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।