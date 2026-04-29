IPL 2026: ट्रेविस हेड ने MI के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026: ट्रेविस हेड ने MI के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ट्रेविस हेड ने मुंबई इंडियंस (MI) के विरुद्ध 76 रन की बेहतरीन पारी खेली। यह उनके IPL करियर का 9वां अर्धशतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी की। यह MI के खिलाफ उनके बल्ले से निकलने वाला दूसरा अर्धशतक रहा। आइए उनकी बल्लेबाजी के बारे में जानते हैं।
पारी
शानदार रही हेड की पारी
हेड को 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहला जीवनदान मिला। पारी का तीसरा ओवर करने आए ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर नमन धीर ने हेड का कैच छोड़ा। इसके बाद हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 30 गेंदों में 4 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अभिषेक (45) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की।
आंकड़े
ऐसा है हेड का IPL करियर
हेड ने अपना पहला IPL मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ साल 2016 में खेला था। वह अब तक 47 मुकाबलों की 46 पारियों में लगभग 34 की औसत से 1,400 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 102 रन रहा है। उन्होंने 6 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी अपने नाम किए हैं।