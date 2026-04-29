IPL 2026: ट्रेविस हेड ने MI के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

पारी

शानदार रही हेड की पारी

हेड को 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहला जीवनदान मिला। पारी का तीसरा ओवर करने आए ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर नमन धीर ने हेड का कैच छोड़ा। इसके बाद हेड ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 30 गेंदों में 4 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अभिषेक (45) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 129 रन की साझेदारी की।