IPL 2026: 28 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, पहले मैच का हुआ ऐलान

🚨 Announcement 🚨 Get ready! #TATAIPL2026 is all set to start from the 28th of MARCH! pic.twitter.com/RF4Ixvo1J5

चिन्नास्वामी

चिन्नास्वामी में खेले जाएंगे मैच

चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार है। IPL 2026 का पहला मैच इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ-साथ बेंगलुरु का यह प्रतिष्ठित मैदान आगामी IPL सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के 5 मैचों की मेजबानी करेगा। वहीं, चिन्नास्वामी स्टेडियम में लीग चरण के 5 मैचों के अलावा 2 प्लेऑफ मुकाबले भी खेले जाएंगे, जिसमें फाइनल भी शामिल है। यहां पर पिछले कुछ महीनों में कोई भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हुआ था।