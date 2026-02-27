31 मई में खेला जाएगा फाइनल

IPL 2026: 28 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, 31 मई में खेला जाएगा फाइनल- रिपोर्ट

लेखन अंकित पसबोला 07:39 pm Feb 27, 202607:39 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सीजन की तारीखों को ऐलान हो गया है। क्रिकइंफो के मुताबिक, IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से शुरू होगा और इसका फाइनल मुकाबला 31 मई को खेला जाएगा। खबरों के मुताबिक, IPL गवर्निंग काउंसिल अगले हफ्ते मीटिंग करेगी ताकि शेड्यूल जारी करने के प्लान को फाइनल किया जा सके। बता दें कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा में देरी हुई है।