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टिम डेविड ने IPL में पूरे किए अपने 1,000 रन, हासिल की ये उपलब्धि 
टिम डेविड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (तस्वीर: एक्स@IPL)

टिम डेविड ने IPL में पूरे किए अपने 1,000 रन, हासिल की ये उपलब्धि 

लेखन आदर्श कुमार
Apr 18, 2026
05:12 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने अपने 1,000 रन पूरे कर लिए। वह मैच में 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबले में 7वां रन बनाते ही इस खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की। IPL 2026 में ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में चल रहा है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

उपलब्धि

डेविड ने हासिल की ये उपलब्धि 

IPL में 1,000 रन पूरे करने के मामले में डेविड दूसरे सबसे तेज (गेंदों के आधार पर) बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 560 गेंदों में यह आंकड़ा छूआ है। इस सूची में पहले स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों में 1,000 रन बनाए थे। वहीं, ट्रैविस हेड और फिलिप सॉल्ट ने 575-575 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की है।

करियर

ऐसा रहा है डेविड का IPL करियर 

डेविड ने पहला IPL मुकाबला 2021 में RCB के लिए खेला था। इसके बाद वह 3 संस्करण मुंबई इंडियंस (MI) का हिस्सा रहे। IPL 2025 में वह फिर RCB की टीम में आए। उन्होंने 56 मुकाबले खेले हैं और इसकी 50 पारियों में 22 बार नाबाद रहते हुए 36.39 की औसत से 1,019 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 70* रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 66 चौके और 74 छक्के लगाए हैं।

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