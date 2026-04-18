टिम डेविड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है (तस्वीर: एक्स@IPL)

टिम डेविड ने IPL में पूरे किए अपने 1,000 रन, हासिल की ये उपलब्धि

लेखन आदर्श कुमार 05:12 pm Apr 18, 202605:12 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने अपने 1,000 रन पूरे कर लिए। वह मैच में 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मुकाबले में 7वां रन बनाते ही इस खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की। IPL 2026 में ये खिलाड़ी कमाल के फॉर्म में चल रहा है। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।