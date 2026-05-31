IPL 2026: इन 5 विवादों के कारण चर्चा में रहा यह संस्करण

#1 रियान पराग का वेपिंग विवाद राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान रियान पराग गलत कारणों से चर्चा में आ गए थे। दरअसल, पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान पराग को टीम के ड्रेसिंग रूम में इलेक्ट्रिक सिगरेट पीते हुए कैमरे में कैद किया गया था। यह वीडियो वायरल हो गया था। पराग पर आचार संहिता (COC) के अनुच्छेद 2.1 के तहत लेवल 1 का अपराध दर्ज किया गया और उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया था।

#2 RR के टीम मैनेजर ने डगआउट में किया फोन का इस्तेमाल पराग की घटना से कुछ दिन पहले RR टीम के मैनेजर रोमी भिंडर को टीम के डगआउट में फोन का इस्तेमाल करने के लिए दंडित किया गया था। उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि, वह प्रतिबंध से बच गए थे। BCCI की भ्रष्टाचार विरोधी और सुरक्षा इकाई (ACSU) ने मामले की जांच की थी। भिंडर ने अपनी सफाई में बताया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें फोन इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है।

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#3 बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट हुआ फाइनल IPL 2026 का फाइनल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया था। BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय संघ और अधिकारियों की कुछ आवश्यकताएं BCCI के स्थापित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के बाहर थीं। ऐसे में आयोजन स्थल को स्थानांतरित कर दिया गया। बता दें कि कर्नाटक क्रिकेट संघ (KSCA) और स्थानीय सरकार ने BCCI से बहुत ज्यादा मुफ्त टिकट्स की मांग की।

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