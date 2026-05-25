विराट कोहली से विवाद के बाद ट्रेविस हेड की पत्नी को मिली ऑनलाइन गालियां

बयान हम ठीक हैं पर परिवार पर हो रहे हमले- जेसिका जेसिका ने ऑनलाइन होने वाली बदतमीजी की निंदा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई मीडियाद एडवरटाइजर से कहा, "जब मैं सोकर उठी, तो मेरे सोशल मीडिया पर गालियों की बाढ़ आई हुई थी। हम तो ठीक हैं, लेकिन वे मेरे दोस्तों और परिवार पर हमला कर रहे हैं।" बता दें कि वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में हेड ने भारत के खिलाफ शतक लगाया था। इसके बाद भी हेड के परिवार को सोशल मीडिया पर खूब गालियां मिली थी।

बयान जेसिका ने फैंस से अच्छे व्यवहार की अपील की जेसिका ने फैंस से सोशल मीडिया पर सम्मानजनक रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि इस समय सभी खेलों में मानसिक स्वास्थ्य, नजरिए और जिस तरह से हम एक-दूसरे से बात करते हैं, उसे लेकर एक अहम चर्चा चल रही है।" उन्होंने आगे कहा कि भले ही जुनून खेल का एक हिस्सा है, लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि खेल के पीछे असली लोग और परिवार होते हैं।

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विवाद यहां से शुरू हुआ था विवाद RCB की पारी में हेड ने कोहली को और आक्रामक बल्लेबाजी करने की सलाह दी। इस पर कोहली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या तुम खुद गेंदबाजी करना चाहते हो? इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हुई। मैच की समाप्ति के बाद हेड ने कोहली से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन RCB के दिग्गज ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बाकी SRH के खिलाड़ियों से कोहली सामान्य रूप से मिले। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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