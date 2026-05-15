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IPL 2026: RCB और CSK की टीम में जुड़े ये खिलाड़ी
रिचर्ड ग्लीसन RCB के लिए खेलते हुए नजर आएंगे

IPL 2026: RCB और CSK की टीम में जुड़े ये खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार
May 15, 2026
03:40 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने दल में 2 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। CSK ने चोटिल खलील अहमद की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया है। वह पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेल चुके हैं। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। वहीं, RCB ने नुवान तुषारा की जगह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन को टीम का हिस्सा बनाया है।

पैसा

दोनों खिलाड़ियों को मिलेंगे इतने पैसे 

कुलदीप को CSK ने 30 लाख रुपये में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। खलील 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में जांघ की मांसपेसियों में चोट के कारण शेष टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वहीं, नुवान इस संस्करण एक भी मैच नहीं खेल पाए हैं। ग्लीसन को RCB ने 1.6 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। ग्लीसन मुंबई इंडियंस (MI) और CSK की टीम का हिस्सा रह चुके हैं।

IPL

IPL में ऐसे हैं दोनों खिलाड़ियों के आंकडे़ 

ग्लीसन ने 3 मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 2 विकेट चटकाए हैं। कुलदीप ने भी 3 मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 2 विकेट अपने नाम किए हैं। टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी के नाम 2 विकेट है। वहीं, ग्लीसन ने अब तक 145 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 141 पारियों में 22.99 की औसत से 170 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 8.18 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्श 5/33 का रहा है।

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