रिचर्ड ग्लीसन RCB के लिए खेलते हुए नजर आएंगे

IPL 2026: RCB और CSK की टीम में जुड़े ये खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 03:40 pm May 15, 202603:40 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने दल में 2 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है। CSK ने चोटिल खलील अहमद की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया है। वह पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेल चुके हैं। वह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। वहीं, RCB ने नुवान तुषारा की जगह इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन को टीम का हिस्सा बनाया है।