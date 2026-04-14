विराट कोहली LSG के खिलाफ बड़ी पारी खेलना चाहेंगे

IPL 2026: RCB बनाम LSG मुकाबले में इन खिलाड़ियों के बीच हो सकती है टक्कर

लेखन भारत शर्मा 07:22 pm Apr 14, 202607:22 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में 23वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच खेला जाएगा। यह मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां चारों पारियों में 200 से अधिक रन बने हैं। RCB ने अब तक सिर्फ एक मैच हारा है, वहीं LSG गुजरात टाइटंस से मिली हार से उबरने की कोशिश में जुटी है। आइए इस मुकाबले में प्रमुख खिलाड़ियों के बीच होने वाली टक्कर पर नजर डालते हैं।