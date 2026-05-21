IPL 2026: शुभमन गिल के अर्धशतक के बाद सोशल मीडिया में वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 64 रन की पारी खेली। यह मौजूदा सीजन में गिल के बल्ले से निकलने वाले छठी अर्धशतकीय पारी रही। इस बीच वह IPL 2026 में 600 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। उनकी पारी के बाद सोशल मीडिया में कुछ मजेदार मीम्स वायरल हुए, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही गिल की पारी
गिल ने 37 गेंदों का सामना करते हुए 172.97 की स्ट्राइक रेट से 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। पहले विकेट के लिए उन्होंने साई सुदर्शन के साथ 74 गेंदों में 125 रन की साझेदारी निभाई। सुदर्शन के साथ गिल की यह 10वीं शतकीय साझेदारी रही। अपनी इस पारी के दौरान गिल ने अपने टी-20 करियर में 6,000 रन और 200 छक्के पूरे किए।
890 runs in IPL 2023.— Sarle Lyt 🏃 (@Edaina_sare) May 21, 2026
650 runs in IPL 2025.
602* runs in IPL 2026.
SHUBMAN GILL - FIRST BATTER TO COMPLETE 600 RUNS IN IPL 2026 pic.twitter.com/wjj2bjdgeN
Shubman gill may have 1000 problems ...but bashing CSK ain't one 😭😭🙏pic.twitter.com/GGvBrSftRo— Prxtham.Edits18 (@Prxtham_Edits18) May 21, 2026
Shubman Gill and Sai Sudharshan looted CSK in PowerPlay 🔥 pic.twitter.com/SOk9ZSmxcp— Sarle Lyt 🏃 (@Edaina_sare) May 21, 2026
The biggest question since “Katappa ne Baahubali ko kyun maara?” is:— Tendron (@Tendron25) May 21, 2026
How do you get Gujarat Titans’ top 3 out in the powerplay? 😭
.
.
[Sai Sudharasan - 84(53)
Shubman Gill - 64(37)
Jos Buttler - 57*(27)]#GTvsCSK #GT #GujaratTitans https://t.co/sXLtASJ60j pic.twitter.com/lxFYp0HBp7
Trolled So Hard That Shubman Gill Started Playing with 200 SR.pic.twitter.com/qbiVaIaNyM— Dinda Academy (@academy_dinda) May 21, 2026
Shubman Gill 63 (32)— Dinda Academy (@academy_dinda) May 21, 2026
Sai Sudharshan 48 (33)
Playing Rock Solid Even After Power Plaympic.twitter.com/oRMK5W7bGB
🚨Shubman Gill and Sai Sudharshan looted CSK in PowerPlay 🔥#GTvsCSKpic.twitter.com/X5zndnlKBz— Kaju कसाटा, /શનિ 🇮🇳 (@kaaju_boy9081) May 21, 2026
Shubman Gill holding Orange Cup right now! 👑🔥#GTvCSK pic.twitter.com/AaRMsy1p9E— Rajabets 🇮🇳👑 (@rajabetsindia) May 21, 2026
Batsmen in same match— Dinda Academy (@academy_dinda) May 21, 2026
Shubman Gill Sai Sudharshan pic.twitter.com/z0LiCXHQW6
Fifty with 200+ sr in IPL :— Jack• (@Jackistan45) May 21, 2026
Shubman Gill - 2 (at 26)
Virat Kohli - 0 (at 38) pic.twitter.com/SY2YSZiHda