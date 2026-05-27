IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी की 97 रन की पारी के बाद वायरल हुए ये मजेदार मीम्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 29 गेंदों में 12 छक्कों की मदद से 97 रन बनाए। वह IPL के इतिहास के सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। इस बीच वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। उनकी पारी के बाद सोशल मीडिया में जमकर मीम्स वायरल हुए। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
पारी
सूर्यवंशी ने खेली अविश्वसनीय पारी
सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह प्लेऑफ मैचों में सबसे तेज अर्धशतक (संयुक्त रूप से) लगाने वाले बल्लेबाज बने। 15 वर्षीय सूर्यवंशी इस सीजन में 15 पारियों में 242.86 की स्ट्राइक रेट से 680 रन बना चुके हैं। इस बीच उन्होंने 65 छक्के लगाए हैं। इससे पहले IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल (59 छक्के) के नाम पर तह।
Vaibhav Sooryavanshi overtaking Chris Gayle in number of sixes in a season pic.twitter.com/Ag5npnbsr6— Sagar (@sagarcasm) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi against SRH bowlers🥵 pic.twitter.com/2DifP8NZFZ— Dinda Academy (@academy_dinda) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi was 1 year old when Chris Gayle set the record of most sixes in an IPL season of 59.— Sarle Lyt 🏃 (@Edaina_sare) May 27, 2026
- 14 years later, Vaibhav at the age of 15 breaks Gayle’s record. 🤯 pic.twitter.com/nPzgkF72Wp
Vaibhav Sooryavanshi against Big Bolwers #SRHvsRR pic.twitter.com/2qKLJ7DndB— Abhishek (@be_mewadi) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi against Pat Cummins 🤣 pic.twitter.com/E8JT9fWZU1— Abhishek (@be_mewadi) May 27, 2026
Pat Cummins and other bowlers when they have to face Vaibhav Sooryavanshi in powerplay #SRHvsRRpic.twitter.com/1SRLvoYrBT https://t.co/Da3wL71WfT— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) May 27, 2026
#SRHvsRR— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) May 27, 2026
Chris Gayle Looking At Vaibhav Suryavanshi Out At 97 runs on 29 balls pic.twitter.com/ZFPswWn83J
Vaibhav Suryavanshi To Haters 🤣🤣#SRHvsRR #RRvsSRH pic.twitter.com/XyDJC3v4Lz— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) May 27, 2026
Vaibhav Suryavanshi Friends Enjoying His Inning 🥳🥳#RRvsSRH #SRHvsRR pic.twitter.com/TRmFHc4MtD— Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) May 27, 2026
Vaibhav sooryavanshi bhaiya ne koot diya— PULKIT KANSAL (@PulkitK107) May 27, 2026
#SRHvsRR pic.twitter.com/M6zhbk6Hm6
Vaibhav Suryavanshi is living the dream of many people.#SRHvsRR pic.twitter.com/9EVXYDMibY— Byomkesh (@byomkesbakshy) May 27, 2026
सबसे तेज IPL शतक से चूके सूर्यवंशी
Entire India when Vaibhav Sooryavanshi misses fastest IPL century pic.twitter.com/A07M88CZdV— Sagar (@sagarcasm) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi owns every Bowler 🗿 pic.twitter.com/mjOQ0tTrV8— theboysthing (@theboysthing07) May 27, 2026
Vaibhav Sooryavanshi to Pat cummins, Sakib,Praful,Eshan.#SRHvsRRpic.twitter.com/KYaZAI0wr7— Chai_Sutta (@Chai_SuttaGuy) May 27, 2026
Rajsthan Royals with Vaibhav Suryavanshi #SRHvsRR pic.twitter.com/pgP3Lrjc8F— Byomkesh (@byomkesbakshy) May 27, 2026