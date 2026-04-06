IPL में सूर्यकुमार यादव का RR के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना राजस्थान रॉयल्स (RR) से 7 अप्रैल को होना है। MI ने इस संस्करण 2 मुकाबले खेले हैं। एक मैच में टीम को जीत और एक में हार मिली है। ऐसे में MI यह मैच हर हाल में जीतना चाहेगी। सूर्यकुमार यादव के आंकड़े RR के खिलाफ कमाल के रहे हैं। उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

प्रदर्शन RR के खिलाफ ऐसा रहा है सूर्यकुमार का प्रदर्शन सूर्यकुमार ने RR के खिलाफ पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 15 मुकाबले खेले हैं और इसकी 15 पारियों में 42.66 की उम्दा औसत के साथ 512 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 147.12 की रही है। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79* रन रहा है। सूर्यकुमार IPL में RR के खिलाफ 13वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

अर्धशतक पिछले मैच में सूर्यकुमार ने जड़ा था अर्धशतक दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पिछले मुकाबले में MI को 18 रन के स्कोर पर 2 झटके लगे थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए सूर्यकुमार ने रोहित शर्मा (35) के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। उन्होंने नमन धीर के साथ 5वें विकेट के लिए 37 रन की साझेदारी निभाई। वह 36 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों से 51 रन बनाकर आउट हुए।

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