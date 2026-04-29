IPL 2026: सूर्यकुमार यादव सिर्फ 5 रन बनाकर हुए आउट, सोशल मीडिया पर जमकर हुए ट्रोल
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 243/5 का स्कोर बनाया। वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान टीम से रयान रिकेल्टन ने शतक (123*) लगाया। इस मुकाबले में MI के प्रमुख बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इस सीजन में अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहने वाले सूर्यकुमार को सोशल मीडिया में खूब ट्रोल किया गया।
MI से नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए सूर्यकुमार ने निराश किया और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और अपनी इस छोटी सी पारी में एक चौका लगाया। IPL 2026 में सूर्यकुमार ने 8 पारियों में 20.25 की निराशाजनक औसत और 140.86 की स्ट्राइक रेट के साथ 162 रन बनाए हैं। इस बीच उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक निकला है।
Suryakumar Yadav, it's high time you should now play for LSG. pic.twitter.com/R3LhJqTW0l— Homie (@homelander_yyy) April 29, 2026
It's again one and only Mr 360+0+0+0 GOAT Surya Kumar Yadav who saved the academy on this flatkhede against washed SRH bowling line-up 🥺😍 pic.twitter.com/7kgxdoBcXO— TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) April 29, 2026
Surya Kumar and riyan parag when it comes to doing nothing for teams. pic.twitter.com/fbBnRATawv— Wellu (@Wellutwt) April 29, 2026
These days his chewing gum lasts longer than he does on the pitch 💀 pic.twitter.com/h37ip1JsNA— Dinda Academy (@academy_dinda) April 29, 2026
suryakumar yadav in all IPL matches#MIvsSRH pic.twitter.com/K5CvxtxIs5— SwatKat💃 (@swatic12) April 29, 2026
Next to be dropped - Suryakumar yadav pic.twitter.com/gr5ecVqKjK— 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢𝐧𝐚𝐭!𝟎𝐧_👑🚩 (@bholination) April 29, 2026
Area ka 360 degree player Surya Kumar Yadav failed once again..He has not scored much for IND too in the last 1.5 yrs#MIvsSRH #SRHvsMI pic.twitter.com/lwBS2XOCkG— Cover Drive (@day6596) April 29, 2026