IPL 2026: SRH ने CSK को हराकर दर्ज की अपनी तीसरी जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 10 रन से हरा दिया। इस संस्करण SRH के टीम की ये तीसरी जीत है। ईशान किशन की कप्तानी वाली इस टीम को 3 मुकाबलों में हार भी मिली है। वहीं, CSK को इस संस्करण चौथी हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने 2 मुकाबले अपने नाम किए हैं। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में CSK ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अभिषेक शर्मा (59) और हेनरिक क्लासेन (59) की पारियों के दम पर SRH 194/9 का स्कोर बनाने में सफल रही। जवाब में CSK के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 30 गेंदों का सामना किया। CSK का कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। SRH के गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और CSK 184/8 रन ही बना पाई।

धमाकेदार अभिषेक शर्मा ने खेली धमाकेदार पारी अभिषेक ने 22 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 268.18 की रही। ये उनके IPL करियर का 11वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण उनके बल्ले से निकला यह दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान IPL में 2,000 रन भी पूरे कर लिए। अब उनके कुल 83 मैचों में 2,004 रन हो गए हैं।

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तेज SRH के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज अर्धशतक अभिषेक IPL के इतिहास में SRH के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने मुकाबले में अपना और ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से 16-16 गेंदों में SRH के लिए अर्धशतक लगाए थे। हेड ने 2 बार ये कारनामा किया था। क्लासेन ने SRH के लिए खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।

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अर्धशतक क्लासेन ने लगाया IPL करियर का 10वां अर्धशतक क्लासेन ने मैच में 39 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 151.28 की रही। ये उनके IPL करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। CSK के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही अर्धशतक लगाया। अब तक इस खिलाड़ी ने 55 मुकाबले खेले हैं और इसकी 51 पारियों में 41 की शानदार औसत के साथ 1,763 रन बनाए हैं।

जानकारी क्लासेन ने ऑरेंज कैप किया अपने नाम क्लासेन ने IPL 2026 में 6 पारियों में 47.16 की औसत और 144.38 की स्ट्राइक रेट से 283 रन बनाए हैं। वो इस संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल 251 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

गेंदबाजी अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन ने की शानदार गेंदबाजी CSK के अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की और 3 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.30 की रही। वहीं, जेमी ओवरटन ने 4 ओवर में 37 रन खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी रेट 9.20 की रही। इन दोनों के अलावा मुकेश चौधरी ने 2 ओवर में 21 रन खर्च करते हुए 2 विकेट चटकाए। गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया।

जानकारी अंशुल के पास है पर्पल कैप अंशुल IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 6 मैच की 6 पारियों में 16.23 की औसत और 9.73 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/22 का रहा है।

गेंदबाज SRH के गेंदबाज छा गए SRH के गेंदबाजों में प्रफुल हिंगे को छोड़कर अन्य गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में 29 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 7.20 की रही। नितीश रेड्डी ने 31 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। उनकी इकॉनमी 7.80 की की रही। साकिब हुसैन ने 4 ओवर में 32 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया। शिवांग कुमार ने 3 ओवर में सिर्फ 18 रन खर्च करते हुए एक सफलता हासिल की।