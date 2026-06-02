IPL 2026 में चमके ये भारतीय सितारे अब अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में दिखाएंगे कमाल?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का रोमांचक सफर समाप्त हो चुका है और अब भारतीय क्रिकेट टीम का ध्यान फिर से अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों पर होगा। 2 महीने तक दुनिया की सबसे बड़ी लीग में दमदार प्रदर्शन करने वाले कई भारतीय खिलाड़ी अब 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में नजर आएंगे। IPL फाइनल के कुछ ही दिन बाद शुरू होने वाले इस मुकाबले में फॉर्म में चल रहे सितारों पर सभी की निगाहें होंगी।

#1 शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले सबसे व्यस्त खिलाड़ियों में भारतीय कप्तान शुभमन गिल शामिल हैं। वह IPL 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के लिए 16 मैच खेले और टीम को फाइनल तक पहुंचाया। गिल 732 रन के साथ टूर्नामेंट के दूसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे। उन्होंने 45.75 की औसत से रन बनाए। पिछले साल भारत के टेस्ट कप्तान बने गिल का कप्तानी में प्रदर्शन भी अच्छा रहा है और उनकी औसत 79.16 की रही है।

#2 केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलने वाले केएल राहुल का IPL 2026 सीजन शानदार रहा। उन्होंने 14 मैचों में 45.61 की औसत से 593 रन बनाए। राहुल ने 6 बार 50+ का स्कोर बनाया, जिसमें पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ नाबाद 152 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी भी शामिल है। 34 वर्षीय राहुल को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाया गया है और उनके नाम 4,000 से अधिक टेस्ट रन दर्ज हैं।

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#3 नितीश रेड्डी नितीश रेड्डी ने खुद को भारत के भविष्य के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडरों में शामिल करने के संकेत दिए हैं। IPL 2026 में उनके हरफनमौला प्रदर्शन ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को प्लेऑफ तक पहुंचाने में काफी मदद की। रेड्डी ने 14 मैचों में 171.59 की स्ट्राइक रेट से 302 रन बनाए। इसके अलावा उन्होंने गेंद से भी योगदान देते हुए 8 विकेट हासिल किए। वह अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं।

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