IPL 2026: SRH ने RR को हराकर दर्ज की अपनी 5वीं जीत, ये बने रिकॉर्ड्स 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 36वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 5 विकेट से हरा दिया। इस संस्करण SRH ने अपनी 5वीं जीत दर्ज की है, जबकि उसे 3 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है। दूसरी ओर RR को इस संस्करण में यह तीसरी हार मिली है। टीम ने 5 मुकाबले अपने नाम भी किए हैं। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा SRH ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी (103) की शतकीय पारी के दम पर RR ने 228/6 का स्कोर बनाया। ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए। ईशान मलिंगा ने 4 ओवर में 38 रन देकर SRH के लिए 2 विकेट लिए। जवाब में ट्रेविस हेड (6) जल्दी आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन (74) और अभिषेक शर्मा (57) ने पूरा मैच पलट दिया। SRH ने 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

पारी ऐसी रही वैभव की पारी वैभव ने मैच में 37 गेंदों का सामना किया और 103 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 12 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 278.38 की रही। यह उनके IPL करियर का दूसरा और SRH के खिलाफ पहला शतक रहा, जिसे उन्होंने 36 गेंदों पर पूर किया। जुरेल के साथ इस खिलाड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रनों की साझेदारी निभाई। RR को पहला झटका 40 रन पर लग गया था।

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रिकॉर्ड एक IPL पारी के पावरप्ले में सर्वाधिक छक्के वैभव ने पावरप्ले में कुल 7 छक्के जड़े। इसके साथ ही वह IPL इतिहास में एक पारी में पावरप्ले में संयुक्त रूप से सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में सनथ जयसूर्या (2008), जॉनी बेयरस्टो (2022) और अभिषेक (2026) की बराबरी की है, इन्होंने भी 7-7 छक्के जड़े हैं। इस सूची में क्रिस गेल, सुरेश रैना, हेड और वैभव ही दूसरे पायदान पर हैं। इन सभी ने 6-6 छक्के अपने नाम किए हैं।

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पहले पावरप्ले में 4 बार 50+ रन बनाने वाले पहले भारतीय वैभव का यह पावरप्ले में चौथा 50+ स्कोर रहा है। इसके साथ ही वह IPL में पावरप्ले में संयुक्त दूसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने ट्रेविस हेड (4) की बराबरी की है। इसके साथ ही वह IPL में यह कारनामा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है।

टी-20 वैभव ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 1,000 रन वैभव अपनी पारी का 45वां रन बनाते ही खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। उनके अब टी-20 क्रिकेट करियर में 1,000 रन पूरे हो गए हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में अब तक 26 मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 40 की औसत और 208 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,000 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 3 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 144 रन का रहा है।

तेज टी-20 में 1,000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय वैभव ने अपनी 26वीं टी-20 पारी में 1,000 रन पूरे किए हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय हैं। इस सूची में देवदत्त पडिक्कल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने 25 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। कुल मिलाकर वह चौथे सबसे तेज बल्लेबाज हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे तेज 1,000 टी-20 रन पूरे करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हॉज के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने 23 गेंदों में यह कारनामा किया था।

इतिहास IPL इतिहास में बतौर भारतीय दूसरा सबसे तेज शतक वैभव अब IPL इतिहास में बतौर भारतीय दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा है। पहले भारतीय भी वह खुद ही हैं। उन्होंने IPL 2025 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था। वह कुल मिलाकर तीसरा सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड क्रिस गेल (30) के नाम दर्ज है। सूची में चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से यूसुफ पठान और हेनरिक क्लासेन हैं, जिन्होंने 37 गेंदों में शतक जड़े हैं।

अन्य वैभव ने ये रिकॉर्ड भी किए अपने नाम वैभव अब IPL में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। उन्होंने 15 साल 29 दिन में यह कारनामा किया है। सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम दर्ज हैं। उन्होंने पिछले साल 14 साल 32 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। वह एक IPL पारी में सर्वाधिक बार 10+ छक्के जड़ने वाले संयुक्त दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने अभिषेक की बराबरी की है। दोनों ने 2-2 बार ऐसा किया है। गेल (4) पहले नंबर पर हैं।

ओवर पहले ओवर में 4 छक्के जड़ने वाले पहले बल्लेबाज वैभव ने पारी का पहला ओवर लेकर आए SRH के प्रफुल हिंगे की आखिरी 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के जड़ दिए। वह यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। इसके साथ ही उन्होंने हिंगे से अपना बदला भी ले लिया। हिंगे ने 13 अप्रैल को हुए मुकाबले में वैभव को गोल्डन डक पर आउट किया था। उन्होंने कहा था कि वह पहले से ही सोचकर आए थे कि वैभव को पहली ही गेंद पर आउट करेंगे।

छक्के IPL के एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय वैभव IPL के इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के (12) लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने मुरली विजय और खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। दोनों ने 11-11 छक्के लगाए थे। संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अभिषेक IPL की एक पारी में 10-10 छक्के लगा चुके हैं। अभिषेक ने ये कारनामा 2 बार किया है। 15 साल के इस खिलाड़ी ने IPL 2026 में अपना पहला शतक लगाया।

तीसरा जुरेल ने लगाया IPL 2026 का तीसरा अर्धशतक जुरेल ने मैच में 35 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 145.71 की रही। ये उनके IPL करियर का 7वां अर्धशतक रहा। इस संस्करण उन्होंने अपना तीसरा पचासा लगाया। उन्होंने 50 मुकाबले खेले हैं और इसकी 43 पारियों में 912 रन बनाए हैं। उनकी औसत 29.41 की रही है। इस खिलाड़ी ने 156.16 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

अर्धशतक अभिषेक ने IPL करियर का 12वां अर्धशतक लगाया अभिषेक ने 29 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 196.55 की रही। ये उनके IPL करियर का 12वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण SRH के इस बल्लेबाज ने अपना तीसरा अर्धशतक लगाया। उन्होंने अब तक 85 मैच खेले हैं और इसकी 82 पारियों में 29.67 की औसत और 169.83 की स्ट्राइक रेट से 2,196 रन बनाने में सफल रहे हैं।

ऑरेंज कैप अभिषेक ने ऑरेंज कैप की अपने नाम अभिषेक का IPL 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 8 मैच की 8 पारियों में 54.29 की औसत और 212.29 की स्ट्राइक रेट के साथ 380 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 135* रन रहा है। वह लीग में 36 चौके और 28 छक्के जड़ चुके हैं। वह इस समय सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और ऑरेंज कैप पर कब्जा जमा चुके हैं।

हैदराबाद ईशान के बल्ले से निकला 20वां अर्धशतक ईशान ने 31 गेंदों में 74 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 238.71 की रही। ये उनके IPL करियर का 20वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया। इस संस्करण उन्होंने अपना तीसरा अर्धशतक जड़ा। ईशान ने अब तक 127 मुकाबले खेले हैं और इसकी 120 पारियों में 30.06 की औसत से 3,307 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 91 रन रहा है।

रन चेज IPL इतिहास का चौथा सबसे सफल रन चेज हुआ IPL के इतिहास का ये चौथा सबसे सफल रन चेज रहा। IPL में सबसे सफल रन चेज शनिवार के पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) ने किया। उसने दिल्ली कैपिटल्स (DC) द्वारा दिए गए 265 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में हासिल कर लिया था। केएल राहुल ने मैच में 67 गेंदों में 152 रन बनाए थे। इसके बावजूद उनकी टीम को हार मिली। PBKS ने IPL 2024 में 263 रनों का लक्ष्य भी हासिल किया था।